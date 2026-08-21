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Na lavičke v Nitre spal obnažený muž, policajtov vyzval do bitky
Podľa mestskej polície (MsP) nemal na sebe tričko a nohavice mal stiahnuté až po topánky, pričom odhaľoval svoje genitálie.
Autor TASR
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Nitra 21. augusta (TASR) - Mestskí policajti v Nitre zasahovali na Štefánikovej triede v centre mesta. Boli privolaní k mužovi, ktorý spal obnažený na lavičke.
Podľa mestskej polície (MsP) nemal na sebe tričko a nohavice mal stiahnuté až po topánky, pričom odhaľoval svoje genitálie. Policajti ho preto prebudili a vyzvali, aby sa ihneď obliekol, pretože okolo neho prechádzali dospelí aj deti.
Muž sa začal obliekať, no situácia sa vyhrotila vo chvíli, keď od neho policajti žiadali doklad totožnosti. Začal byť agresívny a na výzvy na polície nereagoval.
„Policajtom povedal, že im nič nedá, a vyzval ich do bitky. Muž bol preto spacifikovaný a predvedený na útvar, kde sa upokojil a začal spolupracovať. Po predložení dokladov mu za priestupok bola uložená bloková pokuta vo výške 100 eur, ktorú na mieste zaplatil,“ informovala MsP.
Podľa mestskej polície (MsP) nemal na sebe tričko a nohavice mal stiahnuté až po topánky, pričom odhaľoval svoje genitálie. Policajti ho preto prebudili a vyzvali, aby sa ihneď obliekol, pretože okolo neho prechádzali dospelí aj deti.
Muž sa začal obliekať, no situácia sa vyhrotila vo chvíli, keď od neho policajti žiadali doklad totožnosti. Začal byť agresívny a na výzvy na polície nereagoval.
„Policajtom povedal, že im nič nedá, a vyzval ich do bitky. Muž bol preto spacifikovaný a predvedený na útvar, kde sa upokojil a začal spolupracovať. Po predložení dokladov mu za priestupok bola uložená bloková pokuta vo výške 100 eur, ktorú na mieste zaplatil,“ informovala MsP.