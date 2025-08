Na lávke cez Váh k stanici v Ružomberku bude obmedzený pohyb chodcov

Ružomberok 6. augusta (TASR) - Ružomberská samospráva začala s výmenou najpoškodenejších dosiek na lávke pre peších cez Váh k autobusovej stanici. Vzhľadom na rozsah poškodenia drevených častí lávky bude potrebné na nevyhnutný čas prác obmedziť pohyb peších. Preto od stredy do piatka (8. 8.) bude lávka v čase od 9.00 do 12.00 h úplne uzavretá. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Samospráva odporúča v čase uzavretia lávky využiť na prechod most zo železničnej stanice. Pohyb peších bude na mieste usmerňovať mestská polícia. „Komunálne služby mesta Ružomberok budú pracovať na čo najskoršom odstránení kritických drevených častí lávky. V ďalšom období budeme vymieňať najpoškodenejšie časti na lávke cez Váh do Rybárpoľa,“ uviedlo mesto.