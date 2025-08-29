< sekcia Regióny
Na Lekvárových slávnostiach pri mlyne posvätia murovanú pec
Pripravená je tiež výstava historických aj moderných poľnohospodárskych strojov.
Autor TASR
Ruskovce 29. augusta (TASR) - V obci Ruskovce v okrese Sobrance sa v piatok konajú tradičné Lekvárové slávnosti pri mlyne. Podujatie sa začína slávnostnou liturgiou a požehnaním sliviek určených na varenie domáceho lekváru. Ako pre TASR informovala starostka obce Anna Ohradzanská, návštevníci môžu sledovať tradičné postupy varenia lekváru a zapájajú sa aj do čistenia sliviek.
„Z murovanej pece sa šíri fantastická vôňa špecialít z koláčového a chlebového cesta, ktoré sa pečú priamo pred očami hostí. Je to veľmi pekný a jedinečný zážitok, vďaka ktorému si pripomíname, ako kedysi piekli naše staré a prastaré mamy a aké boli domáce buchty a koláče z pravej pece chutné,“ doplnila starostka. Pripravená je tiež výstava historických aj moderných poľnohospodárskych strojov.
V sobotu (30. 8.) gastronomické slávnosti pokračujú sprievodom folkloristov v krojoch či prípravou domácich cestovín a dobrôt so slivkami. Vyvrcholením dňa bude požehnanie murovanej pece.„Samozrejmosťou u nás je bohatý kultúrny sprievodný program, škola varenia, zábava pre deti, minifarma, ulička remesiel a návštevníci si môžu odniesť domov fľašu pravého domáceho lekváru, vareného tradičným spôsobom v kotle,“ uzatvára starostka. Podujatie je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.
