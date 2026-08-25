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Na lesnej ceste medzi Porúbkou a Vinným pribudli závory
Ide o účelovú neverejnú lesnú cestu v blízkosti Vinianskeho jazera.
Autor TASR
Vinné 25. augusta (TASR) - Na lesnej ceste medzi Porúbkou a Vinným pribudli závory, ktoré majú obmedziť vjazd áut do priestoru Vojenského obvodu Valaškovce. Vojenské lesy a majetky SR k tomuto kroku pristúpili po opakovaných prípadoch, keď vodiči nerešpektovali zákaz vjazdu ani dopravné značenie. Ako pre TASR uviedli z tlačového odboru ministerstva obrany, závory budú v plnom režime využívané od 35. kalendárneho týždňa, cyklistom však zostane priestor na prejazd.
Ide o účelovú neverejnú lesnú cestu v blízkosti Vinianskeho jazera. Osadením závor chcú zvýšiť bezpečnosť, zabezpečiť svoju prevádzku a zároveň vytvoriť podmienky na plnenie úloh súvisiacich s výcvikom ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Súčasťou opatrenia bola aj aktualizácia dopravného značenia. „Dôvodom bolo aj opakované nerešpektovanie zákazu vjazdu a dopravného značenia zo strany verejnosti,“ uviedol rezort.
Závory majú slúžiť predovšetkým na reguláciu vjazdu motorových vozidiel. Ministerstvo nemá presnú evidenciu prípadov neoprávneného vjazdu ani prípadných kolíznych situácií, jednotlivé prípady podľa neho riešili na mieste príslušníci Vojenskej polície alebo Policajného zboru SR. Závory sa budú využívať podľa potrieb vojenských lesov a režimu vo vojenskom obvode, nielen počas konkrétnych cvičení.
Aj cyklisti a peší turisti musia rešpektovať aktuálne obmedzenia, keďže počas vojenských cvičení je vstup do vojenského obvodu zakázaný. Ministerstvo zároveň uviedlo, že ďalšie nové fyzické zábrany v okolí Vojenského obvodu Valaškovce zatiaľ neplánuje.
Ide o účelovú neverejnú lesnú cestu v blízkosti Vinianskeho jazera. Osadením závor chcú zvýšiť bezpečnosť, zabezpečiť svoju prevádzku a zároveň vytvoriť podmienky na plnenie úloh súvisiacich s výcvikom ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Súčasťou opatrenia bola aj aktualizácia dopravného značenia. „Dôvodom bolo aj opakované nerešpektovanie zákazu vjazdu a dopravného značenia zo strany verejnosti,“ uviedol rezort.
Závory majú slúžiť predovšetkým na reguláciu vjazdu motorových vozidiel. Ministerstvo nemá presnú evidenciu prípadov neoprávneného vjazdu ani prípadných kolíznych situácií, jednotlivé prípady podľa neho riešili na mieste príslušníci Vojenskej polície alebo Policajného zboru SR. Závory sa budú využívať podľa potrieb vojenských lesov a režimu vo vojenskom obvode, nielen počas konkrétnych cvičení.
Aj cyklisti a peší turisti musia rešpektovať aktuálne obmedzenia, keďže počas vojenských cvičení je vstup do vojenského obvodu zakázaný. Ministerstvo zároveň uviedlo, že ďalšie nové fyzické zábrany v okolí Vojenského obvodu Valaškovce zatiaľ neplánuje.