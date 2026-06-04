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Na Lešti zorganizovali Deň medzinárodného cvičenia Strong Lineage 26

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Strong Linage zároveň demonštruje ich schopnosť nasadiť, integrovať a prevádzkovať spojenecké krajiny pod jedným velením.

Autor TASR
Lešť 4. júna (TASR) - Pripravené statické a dynamické ukážky techniky boli súčasťou štvrtkového Dňa medzinárodného cvičenia Strong Lineage 26 v priestoroch Centra výcviku Lešť. Španielsky armádny generál Luis Sáez Rocandio po ich ukončení povedal, že toto cvičenie predstavuje kľúčový míľnik pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na východnom krídle Aliancie.

Dodal, že Strong Linage zároveň demonštruje ich schopnosť nasadiť, integrovať a prevádzkovať spojenecké krajiny pod jedným velením. Cvičenie podľa neho navrhli tak, aby overilo schopnosť španielskej bojovej skupiny. Poznamenal, že spája vojakov, vybavenie a spôsobilosti rôznych spojeneckých krajín. „Pre Španielsko ako rámcovú krajinu bojovej skupiny to demonštruje náš záväzok ako spoľahlivého partnera v obrane a odstrašovaní na východnom krídle Európy,“ vyhlásil vo štvrtok na Lešti pred slovenskými médiami.

Zároveň vyzdvihol spoluprácu medzi všetkými vojakmi, ktorí sa na tomto cvičení zúčastnili. „Bolo to naozaj náročné, pretože je to nadnárodné. Odviedli však naozaj veľmi dobrú prácu,“ podotkol. Podľa armádneho generála je Španielsko pevne odhodlané obraňovať na východnej strane Európy.

Hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič minulý týždeň informoval, že cvičenie je jedným z kritických míľnikov Vrchného spojeneckého veliteľa síl NATO v Európe na dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti brigády. „Súčasťou cvičenia je aj doplnenie nasadených síl a prostriedkov presunom z Českej republiky a Španielska a ich následný odsun po skončení cvičenia,“ objasnil.
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