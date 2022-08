Na letisku Kuchyňa odštartovali Medzinárodné letecké dni SIAF

Bratislava 27. augusta (TASR) - Na letisku Kuchyňa v Malackách otvorili v sobotu 11. ročník Medzinárodných leteckých dní SIAF. Podujatie odštartovali prelety viacerých strojov našich vzdušných síl a letky ministerstva vnútra. V úvode sa účastníkom prihovoril minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) i predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).



"Verím, že si to spoločne užijeme, že nám aj počasie bude priať a že tieto dva dni budú veľkou oslavou letectva a záujmu o túto oblasť," uviedol minister obrany a ocenil vysokú účasť ľudí, ktorí ani napriek pandémii nestratili záujem o toto podujatie. Poďakoval sa Slovenskej leteckej agentúre a riaditeľovi SIAF-u Hubertovi Štoksovi za organizáciu podujatia a tiež ľuďom z rezortu obrany a zo vzdušných síl. Rovnako vyzdvihol plánovanú rozlúčku so stíhačkami Mig-29.



"Medzinárodné letecké dni SIAF sa už stali tradíciou. O veľkosti podujatia svedčí aj to, že každoročne sem prichádza najnovšia technika a elitní letci z rôznych krajín, aby na oblohe predviedli svoje impozantné schopnosti," skonštatoval šéf parlamentu Kollár. Pripomenul, že lietanie nebolo vždy samozrejmosťou a poukázal na vývoj letectva. Ocenil prácu pilotov a poďakoval sa im nielen za uľahčenie cestovania, ale aj za ochranu nášho vzdušného priestoru.



Rovnako ako minister obrany, aj Kollár vyzdvihol plánovanú rozlúčku so stíhačkami Mig-29, ktoré na SIAF-e preletia posledný raz. Účastníkom podujatia zaželal, aby si naplno užili mimoriadnu leteckú udalosť a odniesli si množstvo zážitkov.



Na otváracom ceremoniáli na SIAF-e sa zúčastnili okrem predsedu NR SR a ministra obrany aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), členovia diplomatických zborov, zahraniční hostia, poslanci NR SR, štátni tajomníci rezortov diplomacie, obrany, vnútra a dopravy, príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR na čele s náčelníkom generálneho štábu OS SR Danielom Zmekom, veliteľ vzdušných síl SR Róbert Tóth a predstavitelia samospráv.