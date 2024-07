Na letisku Piešťany plánujú vybudovať hangár na údržbu lietadiel

Piešťany 25. júla (TASR) - Investor plánuje v areáli piešťanského letiska vybudovať hangár, ktorý má slúžiť na údržbu nákladných lietadiel Antonov AN-26. Vyplýva to z materiálu predloženého spoločnosťou Big 5 Aviation do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA).



"Tieto lietadlá majú na Letisku Piešťany svoje stanovište a po určitom počte nalietaných hodín sa vykonávajú periodické prehliadky a údržba. Realizáciou navrhovanej činnosti nedochádza k navyšovaniu kapacít, alebo letov samotného letiska Piešťany, výstavba hangáru slúži len na ochranu lietadiel a personálu údržby existujúceho nájomcu pred poveternostnými vplyvmi," uvádza investor v oznámení o zmene navrhovanej činnosti.



Zámer počíta s umiestnením hangára v južnej časti letiska, v blízkosti vonkajšej plochy Vojenského leteckého múzea. Ide o parcelu, ktorú má investor v prenájme. Objekt je navrhovaný ako halový montovaný skelet pôdorysných rozmerov so zastavanou plochou 1301,10 metra štvorcového.