Na letisku Poprad-Tatry nezachytili žiaden prípad ochorenia COVID-19

Poprad 20. septembra (TASR) - Na letisku Poprad-Tatry nebol v rámci experimentálneho testovania na ochorenie COVID-19 u cestujúcich počas tohtoročnej sezóny 2021 zaznamenaný žiaden prípad ochorenia COVID-19. Ako TASR informoval manažér IT a marketingu letiska Martin Švidroň, na začiatku letnej sezóny sa letisko zapojilo do spolupráce s vedecko-výskumným tímom z Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF) v Martine Univerzity Komenského (UK), s cieľom zavedenia detekcie nového koronavírusu SARS-CoV-2 zo slín vrátane odlíšenia mutácií u cestujúcich prilietajúcich z rôznych krajín.



Počas letnej sezóny boli na dobrovoľnej báze pravidelne testovaní cestujúci z Veľkej Británie a z Bulharska, pričom z Veľkej Británie bola podľa Švidroňa už koncom júna hlásená zhoršujúca sa situácia so šírením ochorenia COVID-19 v populácii a z Bulharska začiatkom augusta.



"Letisko Poprad-Tatry tak získalo okrem pomoci vedeckému tímu pri vývoji novej formy testov aj cenné dáta, keď sme mohli verifikovať bezpečnosť prísnych protipandemických opatrení nastavených v leteckej doprave, vzhľadom na prenos nového koronavírusu SARS-CoV-2. Okrem cestujúcich sa pravidelne testovali aj zamestnanci letiska. Všetky experimentálne získané výsledky boli súčasne konfirmované v Laboratóriu na diagnostiku COVID v Ústave mikrobiológie a imunológie JLF v Martine.



Podľa riaditeľa letiska Petra Dujavu s napätím na pravidelnej báze počas celej letnej sezóny očakávali výsledky.



"Dnes môžeme konštatovať, že vo vzorkách odobratých vedeckým tímom boli všetci cestujúci testovaní s negatívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. Aspoň na našom príklade a dátach sa ukazuje, že prísne kritériá zavedené na letiskách, pri vstupe na palubu lietadla, ale aj pri pristátí, sú pri striktnom dodržiavaní efektívne a účinné," skonštatoval Dujava.



Experimentálne testovanie zo slín prebiehalo so snahou o urýchlenie celého procesu na dobrovoľnej báze a bezplatne v exteriéri letiska. Cieľom štúdie je zavedenie neinvazívneho odberu vzoriek, zrýchlenie procesu a pripravenie podkladov pre úspešnú implementáciu metodiky do praxe.