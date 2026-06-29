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DRAMATICKÁ NOC V BRATISLAVE: Lietadlo muselo núdzovo pristáť

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Po pristátí boli cestujúci bezpečne evakuovaní do priestorov príletovej haly prostredníctvom záchranných zložiek.

Autor TASR
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Bratislava 29. júna (TASR) - Na letisku v Bratislave došlo v nedeľu okolo 21.00 h k núdzovému pristátiu lietadla. Dôvodom bolo podozrenie na technický problém. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Po pristátí boli cestujúci bezpečne evakuovaní do priestorov príletovej haly prostredníctvom záchranných zložiek zabezpečených prevádzkovateľom letiska,“ priblížil Hájek. Dodal, že následnou kontrolou nezistili žiadne zranenia osôb ani škody na majetku.
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