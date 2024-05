Na letnom kúpalisku vo Veľkom Krtíši plánujú sezónu otvoriť 15. júna

Veľký Krtíš 22. mája (TASR) - Na letnom kúpalisku vo Veľkom Krtíši plánujú tohtoročnú letnú sezónu otvoriť 15. júna. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško.



Dodal, že vodu do plaveckého bazéna s objemom približne 3000 metrov kubických napúšťajú od začiatku mája. Podľa neho potrebujú ešte približne jeden týždeň do úplného napustenia. "V týchto dňoch končíme s prípravnými prácami, natierame a maľujeme," objasnil s tým, že sa sústredia aj na zveľadenie areálu. Spomenul, že nasadili nové kríky, stromčeky a pretierajú plot okolo celého kúpaliska.



Ako uviedol, tento rok by chceli pre návštevníkov pripraviť viac doplnkových zábavných aktivít. Patria medzi ne bedminton, stolný tenis, šípky, minigolf a plážový volejbal. "Pre najmenších chystáme aj príjemné prekvapenie, ktorým bude úplne nová veľká nafukovacia šmýkačka," priblížil. Tohtoročné vstupné sa bude podľa riaditeľa meniť len mierne. Zľavy budú znova na vstupy po 16.00 h, na kartu mesta a na rodinné vstupy.