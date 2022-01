Na letnom kúpalisku v Trenčíne vyrastie areál na plážové športy

Trenčín 13. januára (TASR) – Na trenčianskom letnom kúpalisku vyrastie areál na plážové športy, predovšetkým na volejbal. Časť areálu bude slúžiť bezplatne návštevníkom letného kúpaliska.



Ako informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, športový areál postaví občianske združenie Unipláž, ktoré dostalo od mesta pozemok v areáli kúpaliska na 20 rokov za symbolické euro.



V prvej fáze do mája 2022 vyrastie za 140.000 eur športová plocha, na ktorej bude možné umiestniť tri ihriská pre plážový volejbal alebo tri ihriská pre plážový tenis, prípadne jedno ihrisko pre plážový futbal či dve ihriská pre plážovú hádzanú. Počas prevádzky kúpaliska bude jedno z troch volejbalových ihrísk vyčlenené iba pre návštevníkov kúpaliska bezplatne.



Najneskôr do konca roka 2025 má združenie vybudovať nafukovaciu halu s príslušenstvom. V prevádzke by mala byť od októbra do konca apríla. Súčasťou športového areálu bude samostatné zázemie (toalety, šatne so sprchami) s recepciou a samostatnou obsluhou areálu.



Občianske združenie Unipláž podporuje volejbal a volejbalové talenty v Trenčíne a má stabilnú členskú základňu. Jeho zámerom je vytvoriť v Trenčíne najneskôr do roku 2027 športový klub s mládežníckymi oddielmi, ktorý bude zameraný na budovanie komunity amatérskych športovcov v rámci mesta vo všetkých plážových športoch.