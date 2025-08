Na Letnom parnom dni môžu ľudia zažiť aj jazdu historickými vlakmi

Bratislava 4. augusta (TASR) - Železničné múzeum SR v starom rušňovom depe Bratislava východ otvára v sobotu (9. 8.) svoje brány pre verejnosť. Bude sa tam konať podujatie Letný parný deň. Návštevníkov na ňom čakajú jazdy historickými vlakmi, modelárska súťaž a rôzne sprievodné atrakcie. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.



Múzeum bude otvorené v sobotu od 11.00 do 17.00 h. Súčasťou programu budú jazdy historickým motorovým vlakom do a z Petržalky a hlavnej stanice, prehliadky s výkladom či výstava železničných artefaktov. Návštevníci sa môžu tešiť aj na Rendezskú modelársku súťaž. V rámci nej predstavia modelári svoje diela. Súťažiť budú i o cenu verejnosti, hlasovanie prebehne počas akcie.



Podujatie organizujú ŽSR - Železničné múzeum SR v spolupráci s Klubom železničnej nostalgie Bratislava Východ, so Spoločnosťou Považskej Dráhy Žilina a Spolkom Výhrevne Vrútky. Podrobný program a cestovné poriadky sú na stránke www.zeleznicnemuzeum.sk alebo na sociálnych sieťach ŽSR.