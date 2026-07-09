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Na Letnú Univerzitu Komenského sa prihlásilo 200 detí
Program Letnej Univerzity Komenského je podľa hovorkyne koncipovaný ako intenzívny týždeň plný nielen zaujímavých prednášok, ale predovšetkým interaktívnych a zážitkových aktivít.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Na tohtoročnú Letnú Univerzitu Komenského (UK), určenú pre deti od osem do 14 rokov, sa prihlásilo 200 dievčat a chlapcov. Najvyšší záujem zaznamenala univerzita u 11-ročných detí, respektíve pri ročníku narodenia 2015. Pre TASR to uviedla hovorkyňa UK Eva Kopecká.
„Dostali sme prihlášky od 200 detí, čo zároveň naplnilo maximálnu plánovanú kapacitu tohto ročníka. Čo sa týka pomeru pohlaví, sily sú pomerne vyrovnané, no v celkovom počte u nás o niečo málo prevažujú dievčatá,“ priblížila Kopecká.
Program Letnej Univerzity Komenského je podľa hovorkyne koncipovaný ako intenzívny týždeň plný nielen zaujímavých prednášok, ale predovšetkým interaktívnych a zážitkových aktivít. Deťom chcú podľa nej ukázať, že poznávanie a veda môžu byť jedno veľké dobrodružstvo. „Veríme, že kombinácia interaktívnej vedy na fakultách a takýchto outdoorových aktivít bude pre malých študentov nezabudnuteľná,“ poznamenala Kopecká.
Pre záujemcov bude od 27. do 31. júla pripravených päť dní objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia hravou a zážitkovou formou. Ide o nový formát namiesto univerzity počas celého leta. Nový vzdelávací projekt organizuje UK v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a jeho inštitúciami - Malokarpatským múzeom a Ekocentrom Čunovo.
Letná UK nadväzuje na tradíciu Detskej UK Juraja Kukuru.
„Dostali sme prihlášky od 200 detí, čo zároveň naplnilo maximálnu plánovanú kapacitu tohto ročníka. Čo sa týka pomeru pohlaví, sily sú pomerne vyrovnané, no v celkovom počte u nás o niečo málo prevažujú dievčatá,“ priblížila Kopecká.
Program Letnej Univerzity Komenského je podľa hovorkyne koncipovaný ako intenzívny týždeň plný nielen zaujímavých prednášok, ale predovšetkým interaktívnych a zážitkových aktivít. Deťom chcú podľa nej ukázať, že poznávanie a veda môžu byť jedno veľké dobrodružstvo. „Veríme, že kombinácia interaktívnej vedy na fakultách a takýchto outdoorových aktivít bude pre malých študentov nezabudnuteľná,“ poznamenala Kopecká.
Pre záujemcov bude od 27. do 31. júla pripravených päť dní objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia hravou a zážitkovou formou. Ide o nový formát namiesto univerzity počas celého leta. Nový vzdelávací projekt organizuje UK v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a jeho inštitúciami - Malokarpatským múzeom a Ekocentrom Čunovo.
Letná UK nadväzuje na tradíciu Detskej UK Juraja Kukuru.