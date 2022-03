Na Levickej ulici v Nitre vzniká ubytovňa pre utečencov z Ukrajiny

Nitra 30. marca (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) odloží kúpu budovy bývalej školy na Levickej ulici v Nitre. NSK ju mal odkúpiť od mesta Nitra, ktoré ju však v súčasnosti potrebuje pre utečencov z Ukrajiny.



Krajskí poslanci už odklad kúpy schválili na svojom marcovom rokovaní. „Mesto Nitra chce túto nehnuteľnosť využívať na dočasné ubytovanie pre ukrajinských utečencov. Preto sa odkladá podpis kúpnej zmluvy až do doby, keď sa budova opäť uvoľní,“ informoval Úrad NSK.



Podľa slov krajského poslanca a zároveň viceprimátora Nitry Daniela Balka bol školský pavilón na Levickej ulici vytypovaný ako najvhodnejší pre potreby utečencov. Okrem samotnej ubytovne tu mesto uvažuje aj o zriadení kontaktného bodu pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. „Je to najvhodnejší objekt, pretože má niekoľko poschodí a na prízemí je, navyše, dostatočný priestor, kam by sa mohol presťahovať náš kontaktný bod. Ten je v súčasnosti v centre voľného času Domino a kapacitne už nevyhovuje,“ uviedol Balko.



Podľa jeho slov musí mesto reagovať na meniace sa potreby utečencov. Kým v prvej vlne potrebovali predovšetkým základnú pomoc, potraviny, dávky v hmotnej núdzi či registráciu na cudzineckej polícii, v súčasnosti si už hľadajú zamestnanie a miesta pre svoje deti v materských a základných školách. „Žiaľ, momentálne všetky tieto povinnosti ležia na pleciach mesta. K dispozícii máme iba našich zamestnancov, ktorí sa snažia všetko zvládať,“ povedal Balko.



Podľa predbežných informácií by mohlo nájsť útočisko v dočasnej ubytovni na Levickej ulici v Nitre do 150 utečencov. Podľa viceprimátora bude mať však rozhodujúce slovo regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Ten určí na základe požiadaviek hygieny a podobne, koľko ľudí tam môže byť. Určite je výhodou, že v tomto školskom pavilóne sú rôzne veľké priestory. Sú to väčšie triedy i menšie miestnosti, ktoré by mohli slúžiť napríklad pre rodiny s deťmi,“ dodal Balko.