Na likvidáciu krajskej akciovky minie NSK vyše 1,5 milióna eur

Nitra 26. apríla (TASR) – Likvidácia spoločnosti Energo-SK bude stáť Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyše 1,5 milióna eur. Krajskí poslanci rozhodli o zrušení tejto dcérskej spoločnosti NSK na svojom marcovom rokovaní. Hlavným dôvodom bola strata, ktorú akciová spoločnosť produkovala.



Energo-SK založil kraj v roku 2004. Hlavným cieľom spoločnosti malo byť spravovanie energetického hospodárstva kraja, rekonštrukcia kotolní a hromadný nákup energie pre krajské organizácie. Zámer sa v plnej miere nepodarilo zrealizovať, pretože viaceré stredné školy a ďalšie inštitúcie služby spoločnosti nevyužívali. Firma sa tak postupne dostávala do straty. „Energo-SK treba chápať ako stopercentnú dcéru kraja. Keby sme ju nelikvidovali, tak by sme každý rok riešili to isté, jej straty. Parametre nie sú nastavené tak, aby táto firma produkovala taký objem zisku, aby mohla zabezpečovať nielen prevádzku, ale aj rekonštrukciu kotolní, ktoré majú svoju životnosť,“ uviedol predseda NSK Milan Belica.



Aby firma mohla ísť do riadenej likvidácie a neskončila v konkurze, rozhodli v pondelok krajskí poslanci, že kraj spoločnosti poskytne dotáciu 628.000 eur na uhradenie záväzkov. Za ďalších 876.000 eur NSK odkúpi majetok Energo-SK, aby firma mala financie na zaplatenie ďalších záväzkov, ktoré jej vzniknú do konca tohto roka. Podľa Úradu NSK je takýto postup nutný, aby sa firma nedostala do konkurzu. Spolu s ňou by v ňom potom mohol skončiť napríklad aj majetok stredných škôl, ktorým zabezpečovala vykurovanie.



Podľa Belicu bolo treba riešiť situáciu v krajskej akciovke už oveľa skôr. „Ja som o tom hovoril už pred dvoma rokmi. To sa nedalo pri tomto ekonomickom objeme udržať. Ak si niekto myslel, že to treba nechať tak a každý rok do toho valiť peniaze, tak to nemôžeme. Je tu Obchodný zákonník, ktorý jasne hovorí, čo je to akciová spoločnosť a za akých podmienok môže existovať, a potom je tu ekonomika. Energo-SK sa v podstate venovalo svojej prevádzke a málo investovalo. Zisk spoločnosti je nula, dokonca sa prepadá do červených čísel, tak z čoho by zabezpečovala plynulé vykurovanie a ďalšie investície napríklad do kotolní? Toto teraz ide na 'naše triko' a my s tým musíme počítať,“ dodal Belica.