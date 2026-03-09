Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na likvidáciu nelegálnej skládky odpadu v Ďurkove pôjde 46.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Z územia obce tak odstránia približne 60 ton odpadu, ktorý dlhodobo predstavoval environmentálnu a hygienickú záťaž pre miestnych obyvateľov.

Bratislava 9. marca (TASR) - Nelegálnu skládku odpadu odstránia v obci Ďurkov v okrese Košice-okolie. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) informoval, že na tento projekt schválil nenávratný finančný príspevok vo výške 46.000 eur.

Z územia obce tak odstránia približne 60 ton odpadu, ktorý dlhodobo predstavoval environmentálnu a hygienickú záťaž pre miestnych obyvateľov. „Odstraňovanie nelegálnych skládok je jedným z konkrétnych krokov, ktorými pomáhame obciam riešiť dlhodobé environmentálne problémy a s nimi súvisiace zdravotné riziká v marginalizovaných komunitách,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. Takéto projekty podľa neho prispievajú k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu a zároveň zlepšujú kvalitu života všetkých miestnych obyvateľov.

ÚSVRK poukázal na to, že dlhodobo podporuje projekty, ktoré smerujú k zlepšovaniu životných podmienok v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vrátane riešenia environmentálnych záťaží, infraštruktúry a prístupu k základným službám.
