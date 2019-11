Na likvidáciu striekačiek vo Zvolene má slúžiť bezpečnostná nádoba

Zvolen 5. novembra (TASR) - Nádobu na použité ihly a injekčné striekačky osadí v stredu (6. 11.) pri budove autobusovej stanice mesto Zvolen. Použiť ju môže každý obyvateľ mesta, ktorý chce prispieť k ochrane verejného zdravia vo svojom okolí.



"Rovnako poslúži aj cukrovkárom alebo iným pacientom, ktorí hľadajú ďalšie cesty, ako zaobchádzať s týmto nebezpečným odpadom," povedala TASR hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Ľubomíra Honíšková.



Podľa Honíškovej takáto nádoba, takzvaný Fixpoint, už slúži v Nitre, mesto Zvolen sa ju rozhodlo osadiť v rámci aktivít, ktoré už dlhodobo robí v prevencii pred drogovými závislosťami. Zvolen je totiž aj z pohľadu štatistiky mestom s vyšším výskytom drogovo závislých.



Použité injekčné striekačky, voľne pohodené na ulici či v parku, predstavujú totiž hrozbu pre všetkých obyvateľov mesta. Fixpoint je podľa hovorkyne mesta bezpečnostná nádoba na likvidáciu injekčných striekačiek a ihiel.



Riešeniu likvidácie injekčných striekačiek sa na Slovensku len začína venovať pozornosť. Preto ľudia často nevedia, ako sa zachovať, keď takýto odpad uvidia. "Dôležité je nechytať striekačku holou rukou, ale použiť napríklad vreckovku. Nie je tiež vhodné manipulovať s ihlou viac, ako je nutné, to znamená nechytať ju v blízkosti hrotu, ale z druhej strany," priblížila Honíšková.



„Za normálnych okolností by bolo potrebné mať pri sebe nádobu, do ktorej možno ihlu vhodiť, napríklad umelohmotnú fľašu alebo plechovku. Takto ošetrená sa potom dá likvidovať aj s komunálnym odpadom. Bezpečnejšie je však použiť Fixpoint, do ktorej je možné striekačku priamo vhodiť cez malý otvor bez toho, aby niekoho ohrozila,“ hovorí Pavol Ščasný zo Združenia Storm, ktoré sa venuje prevencii drogových závislostí.



Mesto v rámci tejto problematiky pripravuje aj školenie pre pracovníkov samosprávy a Mestskej polície Zvolen, rovnako ako verejnú diskusiu, na ktorú 14. novembra od 17. hodiny pozýva všetkých obyvateľov do Starej radnice. "Účastníci sa dozvedia o účinkoch rôznych drog, možnostiach pomoci a prevencie, ale aj o rizikách voľne pohodených injekčných striekačiek a ich bezpečnej likvidácii," pripomína hovorkyňa mesta.



Prednášku a diskusiu bude viesť Združenie Storm, ktoré pracuje na prevencii a voľnočasových aktivitách mládeže už viac ako 17 rokov.