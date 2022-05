Na Liptov sa túto zimu vrátili Poliaci i Maďari, Čechov prišlo pomenej

Liptovský Mikuláš 3. mája (TASR) – Do regiónu Liptov sa v zimnej turistickej sezóne 2021/2022 vrátili návštevníci z Poľska i Maďarska. Turistov z Česka neprišlo toľko, ako sa pôvodne očakávalo. Pre TASR to potvrdila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov s tým, že prekvapil záujem zo strany lyžiarov z Lotyšska, Litvy a Estónska.



"Zimná sezóna 2021/22 na Liptove mala veľmi opatrný štart. V decembri sa ubytovacie zariadenia otvorili s obmedzeniami až 25. decembra, komunikované to bolo na poslednú chvíľu, čo spôsobilo, že sa už nepodarilo zachrániť silvestrovské pobyty a pobyty na úvod januára," zhodnotila Šarafínová. Podotkla, že výpadok zahraničnej klientely bol v decembri a januári takmer absolútny.



Slováci naplnili na prelome rokov zariadenia zhruba na 40 percent. Najlepšie sa napĺňali zariadenia v blízkosti lyžiarskych svahov, následne zariadenia s dostupnosťou skibusovej dopravy. Mnohé vzdialené ubytovacie zariadenia na Liptove podľa Šarafínovej ani neotvorili svoje prevádzky. "S uvoľňovaním protipandemických opatrení sa situácia zlepšovala. Nepodarilo sa nám však dosiahnuť čísla spred pandémie, a to aj napriek tomu, že snehové podmienky boli skvelé," dodala.



Šarafínová priblížila, že región je už pripravený na blížiacu sa letnú sezónu. "Veríme, že Slováci aj dovolenkári z okolitých krajín si vyberú letnú dovolenku na Liptove a podporia náš región," uviedla.