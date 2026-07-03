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Na Liptove a Orave prevzali nové pracoviská magnetickej rezonancie
Celková výška investícií do vybudovania oboch pracovísk presiahla 6,5 milióna eur, pričom financovanie bolo zabezpečené zo zdrojov ŽSK, Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov nemocníc
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 3. júla (TASR) - V Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši a v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej v piatok slávnostne prevzali od zhotoviteľov a dodávateľov nové pracoviská magnetickej rezonancie. Ako TASR informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová, po zaškolení personálu, odskúšaní technológie a nastavení všetkých potrebných procesov vyšetria prvých pacientov na jeseň tohto roku.
Celková výška investícií do vybudovania oboch pracovísk presiahla 6,5 milióna eur, pričom financovanie bolo zabezpečené zo zdrojov ŽSK, Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov nemocníc. Nové pracovisko magnetickej rezonancie v Liptovskej nemocnici s poliklinikou predstavovalo investíciu vo výške viac ako 2,8 milióna eur. V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená dosiahla celková investícia do nového pracoviska magnetickej rezonancie sumu viac ako 2,67 milióna eur.
Nové pracoviská magnetickej rezonancie prinesú rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov. V prípade Liptovskej nemocnice sa zlepší dostupnosť urgentných vyšetrení, predovšetkým pri neurologických diagnózach, cievnych mozgových príhodách či akútnych poškodeniach miechy. Pacienti už nebudú musieť absolvovať transport do zdravotníckych zariadení v Ružomberku alebo Poprade, čím sa skráti čas potrebný na diagnostiku aj následnú liečbu.
„Zavedenie magnetickej rezonancie v našich regionálnych nemocniciach predstavuje významný krok v skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti a komplexnosti služieb pre pacienta. Moderné diagnostické technológie umožnia lekárom rýchlejšie stanoviť diagnózu, efektívnejšie nastaviť liečbu a zvýšiť bezpečnosť pacientov. Zároveň ide o dôležitý predpoklad pre ďalší odborný rozvoj našich nemocníc a stabilizáciu zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch kraja,“ doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.
Otvorením nových pracovísk magnetickej rezonancie sa na jeseň tohto roka rozšíria diagnostické možnosti oboch nemocníc a zároveň sa zvýši dostupnosť zobrazovacích vyšetrení pre obyvateľov regiónov Liptova a Oravy. „Investície do moderných technológií zároveň prispejú k posilneniu odborných kapacít nemocníc a ďalšiemu rozvoju regionálneho zdravotníctva,“ dodala Lacová.
Celková výška investícií do vybudovania oboch pracovísk presiahla 6,5 milióna eur, pričom financovanie bolo zabezpečené zo zdrojov ŽSK, Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov nemocníc. Nové pracovisko magnetickej rezonancie v Liptovskej nemocnici s poliklinikou predstavovalo investíciu vo výške viac ako 2,8 milióna eur. V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená dosiahla celková investícia do nového pracoviska magnetickej rezonancie sumu viac ako 2,67 milióna eur.
Nové pracoviská magnetickej rezonancie prinesú rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov. V prípade Liptovskej nemocnice sa zlepší dostupnosť urgentných vyšetrení, predovšetkým pri neurologických diagnózach, cievnych mozgových príhodách či akútnych poškodeniach miechy. Pacienti už nebudú musieť absolvovať transport do zdravotníckych zariadení v Ružomberku alebo Poprade, čím sa skráti čas potrebný na diagnostiku aj následnú liečbu.
„Zavedenie magnetickej rezonancie v našich regionálnych nemocniciach predstavuje významný krok v skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti a komplexnosti služieb pre pacienta. Moderné diagnostické technológie umožnia lekárom rýchlejšie stanoviť diagnózu, efektívnejšie nastaviť liečbu a zvýšiť bezpečnosť pacientov. Zároveň ide o dôležitý predpoklad pre ďalší odborný rozvoj našich nemocníc a stabilizáciu zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch kraja,“ doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.
Otvorením nových pracovísk magnetickej rezonancie sa na jeseň tohto roka rozšíria diagnostické možnosti oboch nemocníc a zároveň sa zvýši dostupnosť zobrazovacích vyšetrení pre obyvateľov regiónov Liptova a Oravy. „Investície do moderných technológií zároveň prispejú k posilneniu odborných kapacít nemocníc a ďalšiemu rozvoju regionálneho zdravotníctva,“ dodala Lacová.