Na Liptove a Orave v horúčavách kropia pešie zóny a použijú paru
Autor TASR
Dolný Kubín 14. augusta (TASR) - Mestá na Liptove a Orave sa počas horúcich dní snažia spríjemniť ľuďom pobyt v mestách tým, že kropia vodou pešie zóny či používajú chrliče vodnej pary. Samosprávy a ich zástupcovia o tom informovali na sociálnej sieti.
V Dolnom Kubíne nájdu ľudia pitnú vodu vo viacerých pitných fontánkach. „V týchto horúcich dňoch je dôležité dodržiavať pitný režim, preto vás radi ponúkneme vodou aj na prvom kontakte mestského úradu. Pre domácich miláčikov sme pred úradom pripravili misku s vodou a malý vtáčí kúpeľ. Osvieženie a lepšiu klímu v centre prináša aj mestská fontána a chrliče vodnej pary,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok s tým, že okrem klasickej vodnej pary v stĺpoch osvieži aj tá v drevenej podlahe pred evanjelickým kostolom.
Liptovský Mikuláš priblížil, že zamestnanci Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta kropia pešiu zónu, aby sa ulice ochladili a ľuďom sa kráčalo príjemnejšie. „Opatrenie na zmiernenie teplôt v rozhorúčenom centre budú vykonávať až do odvolania,“ dodali z mesta.
Doplnili, že v horúčavách si na hlavnom Vrbickom cintoríne môže verejnosť priamo na mieste požičať krhly aj metly, aby bola starostlivosť o hroby jednoduchšia. „Tento systém sa osvedčil a počas horúcich dní ho využívajú mnohí, ktorí sa starajú o hroby svojich blízkych. Pracovníci VPS mesta pravidelne dopĺňajú vodu do veľkoobjemových nádrží, kvety na hroboch tak máte vždy s čím poliať,“ priblížila samospráva s tým, že do budúcna plánujú sprístupniť krhly a stojany na všetkých cintorínoch, aby si ľudia nemuseli nosiť vlastné.
