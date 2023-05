Na Liptove a Orave začína jazdiť 95 nových prímestských autobusov

Dolný Kubín 31. mája (TASR) – Cestujúcich prímestskou dopravou na Orave a Liptove bude voziť takmer stovka nových autobusov. Dopravca ich už postupne zaraďuje na regionálne linky. Do platnosti zároveň vstupujú od 1. júna nové cestovné poriadky. Na tlačovej konferencii v Dolnom Kubíne to v stredu oznámila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.



Celkom 95 nových autobusov začína premávať na linkách v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. "Je našou ambíciou verejnú dopravu v Žilinskom kraji neustále zlepšovať a v tomto trende aj napredovať. V spolupráci s dopravcami kladieme dôraz na zvyšovanie štandardov a modernizáciu. Nové autobusy sú nielen pohodlné, ale aj ekologické a bezpečné. Ich výbava počíta aj s plánovaným rozširovaním integrovaného dopravného systému v celom kraji," povedala Jurinová.



Vozidlá sú v dvoch dĺžkach, 11 a 12 metrov. Spĺňajú emisnú normu Euro 6. Ich výbava zahŕňa LED panely, klimatizáciu, vnútorný elektronický informačný panel, bezdrôtové pripojenie na internet aj USB porty na nabíjanie mobilných zariadení. Autobusy sú prispôsobené aj pre zdravotne znevýhodnených cestujúcich. Okrem ručne ovládanej rampy pre ľudí na vozíku je každý z nich vybavený vonkajším ozvučením. Signalizačné tlačidlá, ktorými cestujúci dávajú znamenie vodičovi, sú označené Braillovým písmom pre lepšiu orientáciu nevidiacich alebo slabozrakých pasažierov.



"Takmer stovka nových moderných autobusov, to je silná flotila, ktorej nasadenie sa pozitívne prejaví na komforte našich cestujúcich v regiónoch Oravy aj Liptova. Som presvedčený, že aj na základe tejto skúsenosti mnohí obyvatelia zvážia využívanie regionálnej autobusovej dopravy nielen na cestovanie do práce, ale napríklad aj za rekreáciou," poznamenal výkonný riaditeľ spoločností Arriva Liorbus Karol Petőcz.



Predsedníčka ŽSK zároveň informovala, že k obnove vozového parku dôjde aj u prepravcu v regiónoch Horného Považia, Turca a Kysúc, a to začiatkom budúceho roka.