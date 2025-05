Na Liptove a Orave sa začne sezóna cyklobusov od 31. mája

Ružomberok 30. mája (TASR) - Na Liptove a Orave sa začne v sobotu 31. mája sezóna cyklobusov. Oravská linka prepraví cestujúcich z Trstenej na Zverovku a do Oravíc. Na Liptove môžu cyklisti cestovať autobusom z Liptovského Mikuláša až k Štrbskému plesu. TASR o tom informovala Lenka Bubelínyová zo spoločnosti Arriva.



Cyklobusy v oboch regiónoch budú premávať cez víkendy a sviatky až do 28. septembra. Na Orave počas letných školských prázdnin od 1. júla do 31. augusta bude táto služba k dispozícii aj v pracovných dňoch. Službu zabezpečuje spoločnosť v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK).



„Vďaka tejto službe môžu ľudia pohodlne spojiť cestu autobusom a bicyklom. Je to dôležitý dielik v našej cykloskladačke, ktorý dopĺňa našu dlhodobú prioritu - rozširovať sieť cyklotrás v celom ŽSK. Už čoskoro v nej pribudne 12-kilometrový úsek Vážskej cyklotrasy od hranice Trenčianskeho kraja smer Bytča a Kotešová a ďalší, približne 10-kilometrový úsek z Tepličky nad Váhom do Strečna. Ide o investíciu vo výške 6,5 milióna eur a verím, že už začiatkom budúceho roka budú naši cyklisti využívať aj tieto trasy,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Preprava bicyklov počas letnej sezóny si podľa výkonnej riaditeľky spoločnosti Arriva Liorbus Jany Benčovej získava stále väčšiu obľubu a počet záujemcov, ktorí využívajú cyklobusy pri objavovaní zákutí Oravy a Liptova, neustále rastie.



Každý cyklobus je vybavený nosičom, na ktorý je možné bezpečne naložiť až šesť bicyklov. Cyklobus na Orave bude obsluhovať dve trasy: Trstená - Tvrdošín - Nižná - Podbiel - Habovka - Zuberec - Zverovka a Trstená - Liesek - Vitanová - Oravice. Vďaka spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov budú môcť cyklisti spoznávať aj miesta na trase Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok - Vavrišovo - Pribylina - Štrbské Pleso.