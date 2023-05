Na Liptove budú Majstrovstvá Slovenska v saunových rituáloch

Bešeňová 15. mája (TASR) - Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska v saunových rituáloch sa budú konať od štvrtka do soboty (18. - 20. 5.) v Bešeňovej. Na Liptove sa predstaví aj aktuálny majster sveta Maciek Piczura z Poľska, severské metličkové procedúry odprezentuje Dominik Žitný. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



"Dokopy sa predstaví desiatka najlepších saunamastrov z celého Slovenska v kategórii jednotlivci a zabojujú aj štyri tímy," priblížil riaditeľ marketingu vodného parku v Bešeňovej Marek Hollý.



Prví dvaja z kategórie single a dva tímy postúpia priamo na majstrovstvá sveta Aufguss v Nemecku. Tretie miesto získa priamy postup do semifinále majstrovstiev sveta, ktoré budú začiatkom septembra v Nórsku.



"Profesionálna medzinárodná porota bude hodnotiť najmä profesionalitu, kreativitu, prevedenie procedúry, aromaterapiu, ako aj spracovanie a predvedenie príbehu. Tiež kostýmy, emócie, dôležitá je aj technika práce so saunovým uterákom, prvky show a iné," naznačila riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková.



Počas každého rituálu saunamaster polieva lávové kamene vodou, následne používa ľadovú drvinu s prídavkom 100-percentne prírodných esenciálnych olejov na aromatizáciu a dezinfekciu sauny. Potom za použitia rôznych trikov rozháňa horúci vzduch saunovým uterákom, vejárom alebo vlajkou, čím zefektívni saunovanie. Prostredníctvom divadelných prvkov a rekvizít zároveň odprezentuje návštevníkom príbeh v zvolenej téme.