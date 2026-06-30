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Na Liptove hrozí prívalová povodeň

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V okresoch severného Slovenska, vrátane tých, pre ktoré platí hrozba povodne, čelia do 20.00 h zvýšenej výstrahe pred búrkou spojenou s prudkým lejakom, nárazovým vetrom i krúpami.

Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - V okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok hrozia prívalové povodne. Hydrologickú výstrahu 1. stupňa s platnosťou do 20.00 h vydal pre liptovský región Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, pričom je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ spresnil SHMÚ.

V okresoch severného Slovenska, vrátane tých, pre ktoré platí hrozba povodne, čelia do 20.00 h zvýšenej výstrahe pred búrkou spojenou s prudkým lejakom, nárazovým vetrom i krúpami. SHMÚ v tejto súvislosti varuje pred rizikom materiálnych škôd i devastácie vegetácie.
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