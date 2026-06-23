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ÚTOK MEDVEDICE NA LIPTOVE: Zraneného poľovníka previezli do nemocnice
Pravdepodobne medvedica, ostala postrelená, pri Liptovskej Porúbke, informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.
Autor TASR,aktualizované
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Liptovská Porúbka 23. júna (TASR) - Pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš mala v utorok poľovníka napadnúť medvedica. Muža so zraneniami previezli do nemocnice leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.
„Pravdepodobne medvedica, ostala postrelená, pri Liptovskej Porúbke,“ uviedol štátny tajomník.
Obec na svojom webe upozorňuje, že v okolí obce sa pohybuje medveď. „Žiadame vás, aby ste sa nepohybovali v okrajových lokalitách obce a aby ste boli obozretní. Medveďa dohľadáva zásahový tím,“ uviedla samospráva.
Zásahový tím zastretlil medvedicu, ktorá na Liptove napadla poľovníka
Zásahový tím dohľadal a zastrelil medvedicu, ktorá v utorok večer napadla poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Zranený muž bol prevezený do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, je mimo ohrozenia života,“ dodala.
Na mieste zasahovali leteckí záchranári. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport-Europe (ATE) na sociálnej sieti uviedla, že 41-ročný muž utrpel tržno-hryzné poranenie dolnej končatiny. „Lekárka mu zranenie priamo na mieste ošetrila a pripravila ho na evakuáciu z náročného lesného terénu pomocou palubného navijaka,“ spresnila s tým, že pacient bol počas medzipristátia preložený na palubu vrtuľníka. Do nemocnice ho previezli v stabilizovanom stave.
Starostka Liptovskej Porúbky Jana Gazdičová pre TASR uviedla, že k stretu s medvedicou došlo v katastri obce približne 500 až 600 metrov od zastavaného územia.
„Pravdepodobne medvedica, ostala postrelená, pri Liptovskej Porúbke,“ uviedol štátny tajomník.
Obec na svojom webe upozorňuje, že v okolí obce sa pohybuje medveď. „Žiadame vás, aby ste sa nepohybovali v okrajových lokalitách obce a aby ste boli obozretní. Medveďa dohľadáva zásahový tím,“ uviedla samospráva.
Zásahový tím zastretlil medvedicu, ktorá na Liptove napadla poľovníka
Zásahový tím dohľadal a zastrelil medvedicu, ktorá v utorok večer napadla poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Zranený muž bol prevezený do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, je mimo ohrozenia života,“ dodala.
Na mieste zasahovali leteckí záchranári. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport-Europe (ATE) na sociálnej sieti uviedla, že 41-ročný muž utrpel tržno-hryzné poranenie dolnej končatiny. „Lekárka mu zranenie priamo na mieste ošetrila a pripravila ho na evakuáciu z náročného lesného terénu pomocou palubného navijaka,“ spresnila s tým, že pacient bol počas medzipristátia preložený na palubu vrtuľníka. Do nemocnice ho previezli v stabilizovanom stave.
Starostka Liptovskej Porúbky Jana Gazdičová pre TASR uviedla, že k stretu s medvedicou došlo v katastri obce približne 500 až 600 metrov od zastavaného územia.