Na Liptove našli usmrteného medveďa so strelným poranením

Jamník 15. februára (TASR) - Usmrteného medveďa hnedého so strelným poranením našli v stredu (14. 2.) v katastri Jamníka v okrese Liptovský Mikuláš. Na miesto privolali policajnú hliadku a zoológa Správy Tatranského národného parku (TANAP). Pre TASR to vo štvrtok potvrdil vedúci odboru osobitného určenia Správy TANAP-u Peter Dzurilla.



K nálezu došlo mimo vlastného územia TANAP-u, v lokalite, kde platí prvý stupeň územnej ochrany. "Na mieste bol nájdený usmrtený jedinec medveďa hnedého so zrejmým strelným poranením. Z uvedeného dôvodu bol privolaný aj odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality (enviropolícia, pozn. TASR)," uviedol Dzurilla.



Išlo o mladého samca vo veku štyri až päť rokov s váhou približne 120 až 150 kilogramov. "Vzhľadom na to, že prebiehajú procesné úkony vo vzťahu k vyšetrovaniu trestnej veci, ďalšie informácie nie je možné poskytnúť," uzavrel Dzurilla.