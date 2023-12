Liptovský Mikuláš 22. decembra (TASR) - Na Liptove od piatka premávajú bezplatné skibusy do Jasnej. Lyžiari ich môžu využiť v rámci Demänovskej doliny, v okolí Liptovskej Mary, v Liptovskom Mikuláši či Bešeňovej. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Linky premávajú v 15-minútových intervaloch zo záchytného parkoviska na začiatku Demänovskej doliny a zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. "Ideálne je, keď lyžiari využívajú skibusy a odťažia tak premávku po celom úseku do doliny. V prípade, že sa verejnosť predsa len rozhodne použiť svoje vozidlá, apelujeme, aby využili ich kapacitu na maximum a zdieľali prepravu," upozornila Šarafínová. Dodala, že je to pre Demänovskú dolinu lepšie riešenie ako cestovať pri obsadení len jedného či dvoch miest vo vozidle.



Novinkou tejto zimy je, že vybrané skibusy budú zastavovať aj pri obchodnom dome na Kamennom poli v Liptovskom Mikuláši. Detailný grafikon je zverejnený na stránkach regiónu visitLiptov.sk a Jasnej. Cez aplikáciu Liptov - Nízke Tatry je možné vyhľadať spoj a online sledovať prípadné meškanie skibusu. Bezplatná preprava je dostupná pre držiteľov regionálnej karty Liptov a platného skipasu.



OOCR financuje skibusovú prepravu aj z dotácie ministerstva dopravy vo výške takmer 200.000 eur.