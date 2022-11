Na Liptove otvoria zimnú turistickú sezónu na začiatku decembra

Liptovský Mikuláš 4. novembra (TASR) - Zimná turistická sezóna na Liptove sa začne otvorením domovského lyžiarskeho strediska Petry Vlhovej Jasná v sobotu 3. decembra. Postupne sa pridajú ďalšie liptovské lyžiarske strediská. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Najväčšou novinkou zimy na Liptove bude podľa nej kabínková lanovka v Jasnej. "Pribudne ďalšie zasnežovanie pod Chopkom aj na Malinom Brde. Isté obmedzenia v súvislosti s technických zasnežovaním pre energokrízu avizujú v menších strediskách. Liptovské vodné parky sú otvorené celoročne, prevádzku v zime plánujú takmer bez obmedzení," uviedla Šarafínová.



Riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková doplnila, že sa konečne pripravujú na zimu bez obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19. "Predchádzajúca lyžiarska sezóna bola o takmer 49 percent slabšia ako tie predpandemické. Aj preto do novej zimnej sezóny vkladáme veľké nádeje. Veríme, že nás podporia najmä Slováci. Ale radi k nám chodia aj lyžiari z Česka a Poľska, atraktívnou destináciou sme aj pre Pobaltie a iné vzdialenejšie krajiny," povedala.



OOCR bude Liptov v zime prepájať aj bezplatnými skibusmi. Zo záchytného parkoviska pred vstupom do Demänovskej doliny bude premávať autobus do Jasnej v 15-minútových intervaloch. "K lyžovačke na Liptove patrí aj návšteva termálnych prameňov. Okrem voľne prístupného prameňa Kaďa v Liptovskom Jáne či prameňa v Kalamenoch, môžu návštevníci využiť aj termálne bazény, vodné parky a akvaparky," dodala Šarafínová.