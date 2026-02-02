< sekcia Regióny
Na Liptove otvorili domov sociálnych služieb pre znevýhodnených
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 2. februára (TASR) - V Liptovskom Mikuláši uplynulý týždeň otvorili domov sociálnych služieb pre ťažko zdravotne znevýhodnených dospelých. Na slávnostnom otvorení sa okrem zástupcov mesta zúčastnil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Zariadenie s kapacitou 30 klientov poskytne nadštandardnú ambulantnú starostlivosť, sociálne poradenstvo, rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností aj priestor na zmysluplné trávenie času a začlenenie do komunity.
Domov sociálnych služieb pre ťažko zdravotne znevýhodnených dospelých v mestskej časti Liptovská Ondrašová je prvé zariadenie sociálnych služieb svojho druhu na Liptove. „V našom meste teraz nájdu pomoc zdravotne znevýhodnení dospelí a ich rodiny,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč s tým, že prácu tu nájde desať zamestnancov.
Výstavba zariadenia, ktorá trvala jeden rok, bola v hodnote 1,4 milióna eur financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Domov sociálnych služieb prirodzene zapadá do pokojnej lokality v Liptovskej Ondrašovej, kde už tri roky funguje susedné zariadenie pre seniorov. Prevádzkovateľ plánuje v horizonte dvoch rokov na Mincovej ulici vybudovať aj ďalšie zariadenie pre seniorov,“ dodali z radnice.