Na Liptove otvorili letnú sezónu, predstavili nového audiosprievodcu

Ružomberok 24. mája (TASR) – Letnú turistickú sezónu na Liptove otvorili v stredu vo Vlkolínci pri Ružomberku. Udialo sa tak pri príležitosti 30. výročia zápisu podhorskej osady do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Predstavili aj nového audiosprievodcu lokalitou.



Zápis Vlkolínca do UNESCO podľa primátora Ružomberka Ľubomíra Kubáňa potvrdzuje výnimočnosť lokality a jej kultúrno-historickú, prírodnú a architektonickú hodnotu. "Budeme ju aj naďalej chrániť, aby sa zachovala aj pre budúce generácie. Novinkou tohto leta je náš textový a audiosprievodca, vďaka ktorému si návštevníci sami spravia prehliadku a objavia mnohé zaujímavosti o Vlkolínci. Medzi inými aj to, že názov obce pochádza skutočne od slova vlk, keďže ich tu bývalo v minulosti veľa, prečo sú domy farebné a aj to, ako je možné, že sa zachovala obec v takomto stave až doteraz," uviedol.



Počas prehliadky osady zahrali na fujare, otvorili galériu s bývalou jednotriedkou, svoju prácu predviedla drotárka aj rezbár. Návštevníci ochutnali lokálne jedlá vrátane vlkolínskej kapustnice a zemiakovej haruľe s ovčou bryndzou. "Presne tak, ako tomu bude, keď Vlkolínec navštívia počas leta," dodala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Uplynulú zimnú sezónu zhodnotila ako veľmi dobrú. "Veríme, že leto prinesie domácich aj zahraničných návštevníkov a konečne sa podarí dosiahnuť čísla návštevnosti spred troch rokov," povedala.



Na Liptove v súvislosti s otvorením letnej sezóny pripravili na nadchádzajúci víkend (26. až 28. mája) špeciálnu akciu. Ide najmä o zľavy na zapožičanie elektrických bicyklov, výhody v gastro prevádzkach aj pri ubytovaní.