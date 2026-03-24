Utorok 24. marec 2026
Na Liptove otvorili novú časť expozície o tatranskom podzemí

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 24. marca (TASR) - Najnovšie výsledky výskumu medvedích lebiek z Demänovskej ľadovej jaskyne a poľskej jaskyne Veľká Snežná, ako aj život pravekých zvierat v období stredného holocénu približuje nová časť expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Otvorenie výstavy v utorok sprevádzali zaujímavé prednášky o tatranských medveďoch, dračích jaskyniach a odkazoch minulosti. Múzeum o tom informovalo na sociálnej sieti.

Vznik jaskýň - speleogenézu a dynamiku vody formujúcej krajinu zrozumiteľne vysvetľujú interaktívne prvky. „V rámci prípravy sme v spolupráci so Správou slovenských jaskýň naskenovali jedinečný prírodný poklad - Demänovskú ľadovú jaskyňu. Vďaka vytvorenej virtuálnej prehliadke sa návštevníci dostanú priamo na miesta týchto vzácnych nálezov pohodlne a bezpečne,“ uviedla Tatiana Biskupičová z múzea s tým, že tento zážitok sprístupnia aj návštevníkom so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých je návšteva jaskýň často veľmi komplikovaná.

Otvorenie novej expozičnej časti je súčasťou cezhraničného projektu Odkrývanie bohatstva spoločného tatranského podzemia realizovaného v spolupráci s poľským Tatranským národným parkom v rámci Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko - Slovensko. Spoločné úsilie slovenských a poľských odborníkov prinieslo nový pohľad na prírodné dedičstvo Tatier a spojilo vedecký výskum so zážitkom pre verejnosť.
