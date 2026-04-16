Na Liptove ožije šachovnica a figúrkami budú skutočné postavy
Živý šach je sprievodným podujatím MSR mládeže v šachu 2026, ktoré sa od 10. do 17. apríla konajú v kongresovom centre v Liptovskom Mikuláši.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 16. apríla (TASR) - Podujatie Živý šach v Liptovskom Mikuláši priblíži šach širšej verejnosti netradičnou formou. V synagóge ožije šachovnica a figúrkami sa vo štvrtok o 18.30 h stanú skutočné postavy. Pešiaci, jazdci či kráľovné predvedú súboj, kde každý ťah rozhoduje. TASR o tom informoval PR manažér Majstrovstiev Slovenskej republiky (MSR) mládeže v šachu 2026 Marek Zelnický.
Živý šach je sprievodným podujatím MSR mládeže v šachu 2026, ktoré sa od 10. do 17. apríla konajú v kongresovom centre v Liptovskom Mikuláši. O tituly majstrov Slovenska bojuje 307 mladých šachistov z celého Slovenska. „Dianie sledujú aj tisíce divákov prostredníctvom 151 online šachovníc, čo potvrdzuje rastúci záujem o šach naprieč generáciami,“ podotkol Zelnický.
Šampionát sa dostáva do rozhodujúcej poslednej tretiny turnaja, kde už každý bod môže rozhodnúť o konečnom poradí. Turnaj sa hrá v 12 kategóriách - chlapci a dievčatá do osem, desať, 12, 14, 16 a 18 rokov. Bez prehry zatiaľ pokračujú už len dvaja hráči.
„Silným momentom programu bol aj bleskový turnaj, do ktorého sa zapojilo 74 hráčov. Odohralo sa deväť kôl tempom tri minúty plus dve sekundy za ťah, čo prinieslo rýchle, dynamické a často dramatické partie,“ priblížil PR manažér s tým, že program doplnili aj MSR v riešení šachových skladieb, kde si hráči preverili kreativitu a schopnosť nachádzať netradičné riešenia.
