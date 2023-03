Na Liptove predĺžili premávku skibusov, pripravili nový grafikon

Demänovská Dolina 13. marca (TASR) - Premávku skibusov do Jasnej predĺžili. Nový grafikon platí od pondelka. Podmienky na lyžovanie sú stále veľmi dobré, lyžuje sa na všetkých zjazdovkách zo severnej aj južnej strany Chopka. TASR o tom v pondelok informovala manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



Skibusy jazdia bezplatne pre lyžiarov od 7.15 h do 17.30 h. "Nasadnúť môžu už od zastávky v Demänovej, alebo si môžu svoje autá zaparkovať na záchytnom parkovisku pred Demänovskou dolinou a odtiaľ nasadnúť s lyžami na skibusy, ktoré jazdia v polhodinových intervaloch. Dokonca máme aj dve ranné linky, ktoré vychádzajú už od železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši," povedala riaditeľka OOCR Darina Bartková.



Len v čase obeda linky jazdia v hodinových intervaloch. Podrobný grafikon nájdu lyžiari na webe regiónu visitliptov.sk alebo stránke strediska Jasná. Grafikon skibusov platný pre 12. týždeň, teda od 20. marca, budú Liptáci nastavovať počas tohto týždňa a v jeho závere ho aj zverejnia.



"Na Liptove sa stále lyžuje aj v iných lyžiarskych strediskách – Malinô Brdo pri Ružomberku, Ski Centrum Opalisko v Závažnej Porube, Ski areál Podbreziny v Liptovskom Mikuláši, Dolinky v Žiarskej doline, Žiarce v Pavčinej Lehote či Čertovica," priblížila Šarafínová. Podrobnejšie informácie o prevádzke a výške snehu sú podľa nej dostupné priamo na stránkach lyžiarskych stredísk.



Skibus financuje OOCR Región Liptov spolu so strediskom Jasná a obcou Demänovská Dolina aj z dotácie Ministerstva dopravy SR vo výške viac ako 162.000 eur.