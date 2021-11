Na Liptove predstavili novú značku kvality pre produkty z regiónu

Liptovský Mikuláš 25. novembra (TASR) – Produkty z Liptova, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo, sa po novom môžu uchádzať o značku kvality "Produkt Liptova". Uviedli ju do života vo štvrtok v Liptovskom Mikuláši. Na rozvoji značky budú spolupracovať dve miestne akčné skupiny (MAS), Klaster Liptov aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



"Produkt Liptova je naša regionálna značka kvality, ktorú budeme používať na poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky, remeselné a iné spotrebné výrobky s pôvodom v našom regióne. Produkty a ich producenti musia splniť presne špecifikované kritériá pre udeľovanie značky," vysvetlila manažérka liptovskej OOCR Katarína Šarafínová. Ako dodala, značkou budú certifikovať kvalitných regionálnych producentov a cez komunikačné kanály poskytovať aj ich propagáciu.



Produkt Liptova má byť zárukou kvality výrobkov prihliadajúc na ich lokálnosť, udržateľnosť a vzťah k tradíciám či prírodnému bohatstvu regiónu. "Podnikatelia to v tejto dobe nemajú ľahké. Aj takto chceme pomôcť v ťažkých časoch našim lokálnym výrobcom presadiť sa aj uchovať tradície," povedal predseda občianskeho združenia Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát.



Logo Produkt Liptova je vizuálne prepojené so značkou destinácie. Reprezentuje produkt s pôvodom v regióne Liptov. Logo ukazuje hory aj vodu, ktoré sú pre región na severe Slovenska typické. Základné informácie o projekte aj výzve sú dostupné na webe značky www.produktliptova.sk.