Na Liptove pripravujú plán čerpania eurofondov na najbližšie roky

Ružomberok 2. marca (TASR) – Región Liptov pripravuje stratégiu čerpania eurofondov na najbližších sedem rokov. Projektový tím spolu s 18 samosprávami a odbornými partnermi vypracuje do konca júla dokument Liptov 2030, ktorý určí, aké výzvy a problémy bude potrebné riešiť. Do procesu sa môže zapojiť aj verejnosť. TASR o tom informoval Matúš Demko z projektového tímu Liptov 2030.



Demko zdôraznil, že prioritami sú zdravé životné prostredie, udržateľná mobilita, dlhodobá prosperita a inklúzia. "Víziou je vytvoriť kompaktné mestské funkčné územie miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš a ich okolitých obcí, ktoré spája krásu prírody s prosperitou obyvateľov a zážitkami návštevníkov. Všetky informácie budeme priebežne zverejňovať na stránke liptov2030.sk a na sociálnych sieťach," priblížil Demko. Doplnil, že verejnosť tam nájde dotazník na odoslanie názorov a nápadov a tiež formulár na prihlasovanie projektových zámerov.



Odborný garant prípravy dokumentu Liptov 2030 Rastislav Horvát zdôraznil, že strategický plán môže významne prispieť k zmene prostredia, v ktorom ľudia na Liptove žijú, tvoria, podnikajú či pracujú. "Môžeme si spoluvytvárať miesto, ktoré je nám blízke a na ktoré sme hrdí," uviedol.



Obe liptovské okresné mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš vlani vytvorili územie udržateľného mestského rozvoja, ktoré má samostatne vyčlenené čerpanie eurofondov na roky 2021 až 2027. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ich predbežne vyčíslilo na 24 miliónov eur. V okrese Ružomberok sa zapojili obce Likavka, Lisková, Turík, Liptovská Teplá, Bešeňová, Štiavnička, Liptovské Sliače a Ivachnová. Z okresu Liptovský Mikuláš sú to obce Bobrovník, Demänovská Dolina, Galovany, Gôtovany, Liptovská Sielnica, Liptovský Trnovec, Vlachy a Prosiek.