Na Liptove sa koná komunitné športové podujatie UpTogether Triathlon
Autor TASR
Demänovská Dolina 13. septembra (TASR) - Na Liptovskej Mare, pod Chopkom a na cyklistických trasách regiónu sa v sobotu koná nové komunitné športové podujatie UpTogether Triathlon, za ktorým stoja olympionik Richard Varga a kreatívec Yaksha. Organizátori chcú priblížiť šport širokej verejnosti. TASR o tom informoval Samuel Ďuriš z UpTogether Triathlon.
„Chceme ukázať, že triatlon nemusí byť len o pretekoch a výkonoch, ale o samotnom športe, komunite a môže sa stať životným štýlom, ktorý je zdravý a úžasný spôsob, ako sa udržovať fit v akomkoľvek veku,“ uviedol Varga.
Triatlon predstavuje spojenie troch športov - plávanie, cyklistika a beh. Účastníci najprv preplávajú 500 metrov v Liptovskej Mare. Následne ich čaká spoločná cyklistická 49-kilometrová jazda a nakoniec absolvujú šesťkilometrový turistický výstup na Chopok s 900-metrovým prevýšením. Z Chopka sa účastníci vrátia lanovkou späť na Bielu Púť.
„UpTogether Triathlon je o spoločnom raste, o zhostení sa výzvy vo vlastnom tempe a o zdieľaní radosti z pohybu. Nezáleží na tom, či štartujete prvýkrát alebo ste už skúsení, každý si tu nájde svoje miesto,“ dodal Yaksha.
Popri športovej výzve čaká na návštevníkov aj sprievodný program, ktorý prinesie detské súťaže, folklórne vystúpenia, regionálne občerstvenie, chill-out zónu s výhľadom na hory a večernú afterparty.
