< sekcia Regióny
Na Liptove sa uskutočnili prvé Majstrovstvá Slovenska v toboganovaní
Zúčastnení súťažili ako jednotlivci alebo vo dvojiciach na tobogane, ktorý má 189 metrov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liptovský Mikuláš 7. septembra (TASR) - Vo vodnom parku v Liptovskom Mikuláši sa v nedeľu uskutočnili prvé Majstrovstvá Slovenska v toboganovaní. Zúčastnení súťažili ako jednotlivci alebo vo dvojiciach na tobogane, ktorý má 189 metrov. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Tatry mountain resorts Marián Galajda, ktorá je prevádzkovateľom vodného parku.
Súťažiaci si zmerali sily v dvoch disciplínach, ktoré pozostávali z jazdy na rafte - jednotlivcov a dvojíc. Na tobogane jazdili v jednej jazdnej dráhe. „V oboch disciplínach išlo o ustanovujúci slovenský rekord,“ podotkol hovorca s tým, že na podujatí sa zúčastnil aj zakladateľ Knihy slovenských rekordov Igor Svítok, ktorý rekordy zaznamenal.
Súťažiaci si zmerali sily v dvoch disciplínach, ktoré pozostávali z jazdy na rafte - jednotlivcov a dvojíc. Na tobogane jazdili v jednej jazdnej dráhe. „V oboch disciplínach išlo o ustanovujúci slovenský rekord,“ podotkol hovorca s tým, že na podujatí sa zúčastnil aj zakladateľ Knihy slovenských rekordov Igor Svítok, ktorý rekordy zaznamenal.