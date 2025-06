Na Liptove sa začína rozprávkový festival Za siedmimi horami

Liptovský Mikuláš 27. júna (TASR) - Na Liptove sa v piatok začína 8. ročník najväčšieho rodinného festivalu na Slovensku Za siedmimi horami. Festival počas dvoch predĺžených víkendov zavíta do piatich lokalít Liptova. Ako informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov, od piatka do nedele 29. júna sa festival koná v Liptovskom Jáne na lúke pod kúpaliskom, kde organizátori pripravili úplne nový koncept festivalu.



Program v Liptovskom Jáne je pripravený okrem hlavného pódia aj v šapitó stane a Hory Doly stane. „Cítili sme, že nastal čas na zmenu a namiesto putovania po Liptovskom Jáne a Jánskej doline potrebujeme pre návštevníkov nájsť jeden veľký areál, v ktorom budú sústredené všetky služby, program, atrakcie i vzdelávacie aktivity. Ideálnym miestom je priestranná lúka pod kúpaliskom, ktorá susedí s parkoviskom,“ uviedol riaditeľ festivalu Michal Rybanský.



Ďalej podotkol, že prví návštevníci to budú mať od svojho auta do areálu iba niekoľko metrov. Ani ostatní sa však príliš nenachodia, keďže parkovať sa bude dať aj v obci a v samotnej Jánskej doline.



Tento ročník festivalu prinesie vzdelávacie workshopy a aktivity z rôznych sfér bežného života. K finančnej gramotnosti, dopravnej výchove, prvej pomoci, dentálnej hygiene a ochrane prírody tento rok pribudnú aj základy kybernetickej bezpečnosti, vesmírna škola a robotika v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou.