< sekcia Regióny
Na Liptove sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu
Jaskynná výzdoba sa skladá z kvapľovej chodby, stalaktitov, stalagnátov, sloních uší či brčkových stalagnátov.
Autor TASR
Malužiná 8. augusta (TASR) - Na Liptove v piatok sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu. Nachádza sa v obci Malužiná, po ktorej aj nesie názov. Celkovú dĺžku má 328 metrov, z toho bude okruh prehliadkovej trasy 250-metrový. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa.
„Okrem zachovanej kvapľovej výzdoby je jaskyňa významná zaujímavou hlinou, tzv. pulimentom, čo je červenohnedá plastická hlina, ktorá sa v minulosti používala v tamojšej fabrike pri výrobe obrazových rámov,“ uviedla správkyňa jaskyne Gabriela Majerníčková.
Najväčší priestor Malužinskej jaskyne je vysoký dóm, ktorý má výšku 14 metrov a dĺžku 33 metrov. Jaskynná výzdoba sa skladá z kvapľovej chodby, stalaktitov, stalagnátov, sloních uší či brčkových stalagnátov.
„Okrem rôznych povolení, na to, aby sme sprístupnili jaskyňu, sme museli osadiť kovovú mrežu, mlynárske schody a vybudovať prehliadkovú trasu, čo znamená chodníky, zábradlia, terasu pred jaskyňou a schody k jaskyni,“ priblížila správkyňa jaskyne.
Štátny tajomník spresnil, že prevádzkujúca jaskyniarska spoločnosť splnila všetky podmienky a zo strany ministerstva životného prostredia jej bolo udelené rozhodnutie na prevádzku tejto jaskyne.
Doplnil, že zákon síce hovorí o tom, že jaskyne patria SR a má ich spravovať organizácia ochrany prírody, čo momentálne na Slovensku je iba Štátna ochrana prírody (ŠOP), ale zároveň zákon pamätá na to, že v určitom prípade sa môže dať jaskyňa do prenájmu.
„To znamená, keď sa posúdi napríklad, že ŠOP nevie jaskyňu prevádzkovať alebo je to pre ňu neefektívne. Maximálna výška doby nájmu je päť rokov a môžu po splnení viacerých podmienok túto jaskyňu prevádzkovať,“ dodal Kuffa.
„Okrem zachovanej kvapľovej výzdoby je jaskyňa významná zaujímavou hlinou, tzv. pulimentom, čo je červenohnedá plastická hlina, ktorá sa v minulosti používala v tamojšej fabrike pri výrobe obrazových rámov,“ uviedla správkyňa jaskyne Gabriela Majerníčková.
Najväčší priestor Malužinskej jaskyne je vysoký dóm, ktorý má výšku 14 metrov a dĺžku 33 metrov. Jaskynná výzdoba sa skladá z kvapľovej chodby, stalaktitov, stalagnátov, sloních uší či brčkových stalagnátov.
„Okrem rôznych povolení, na to, aby sme sprístupnili jaskyňu, sme museli osadiť kovovú mrežu, mlynárske schody a vybudovať prehliadkovú trasu, čo znamená chodníky, zábradlia, terasu pred jaskyňou a schody k jaskyni,“ priblížila správkyňa jaskyne.
Štátny tajomník spresnil, že prevádzkujúca jaskyniarska spoločnosť splnila všetky podmienky a zo strany ministerstva životného prostredia jej bolo udelené rozhodnutie na prevádzku tejto jaskyne.
Doplnil, že zákon síce hovorí o tom, že jaskyne patria SR a má ich spravovať organizácia ochrany prírody, čo momentálne na Slovensku je iba Štátna ochrana prírody (ŠOP), ale zároveň zákon pamätá na to, že v určitom prípade sa môže dať jaskyňa do prenájmu.
„To znamená, keď sa posúdi napríklad, že ŠOP nevie jaskyňu prevádzkovať alebo je to pre ňu neefektívne. Maximálna výška doby nájmu je päť rokov a môžu po splnení viacerých podmienok túto jaskyňu prevádzkovať,“ dodal Kuffa.