< sekcia Regióny
Na Liptove v sobotu vyvrcholí 11. ročník podujatia Drevené kráľovstvo
Témou tohtoročného Dreveného kráľovstva bolo salašníctvo.
Autor TASR
Liptovský Ján 13. septembra (TASR) - V Jánskej doline v sobotu vyvrcholí 11. ročník podujatia Drevené kráľovstvo. Ako informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, šestica rezbárov zo Slovenska, Poľska a Česka počas majstrovstiev vo vyrezávaní drevených sôch vdýchla život jedenástim kubíkom topoľového dreva.
Témou tohtoročného Dreveného kráľovstva bolo salašníctvo. Rezbári od štvrtka pracovali pod vedením rezbára Adama Bakoša, ktorému je blízka práca s pieskom, drevom aj ľadom. „Drevené kráľovstvo je symbolom nadchádzajúcej jesene aj skvelou pozvánkou do Liptovského Jána a Jánskej doliny, kde sa nám roky darí spájať silu histórie, tradícií aj s modernými požiadavkami na služby a zábavu,“ uviedol starosta obce Liptovský Ján Roman Vajs.
Hlavný program organizátori pripravili na sobotu od 12.00 h. O zábavu sa postarajú Tatranská ľudová hudba, folklórny súbor Majerán a zaspieva Lukáš Adamec. Pre deti je pripravený aj sprievodný program. Najatraktívnejšou časťou podujatia Drevené kráľovstvo už roky býva súťaž v rýchlorezbe, ktorá sa spájaná s charitou. Tento rok pôjdu vyzbierané prostriedky z dražby za drevené sochy na Neuro-rehabilitačné centrum Slnečný úsmev v Giraltovciach, kde sa venujú deťom s vývojovými poruchami.
„Keďže nás čaká viac dní voľna, tak sa ich oplatí spojiť s návštevou nášho regiónu, kde panujú práve v tomto období ideálne podmienky na turistiku či cyklistiku, lanovky lákajú na hory za krásnymi výhľadmi a vodné parky majú stále v prevádzke všetky letné atrakcie,“ dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
Témou tohtoročného Dreveného kráľovstva bolo salašníctvo. Rezbári od štvrtka pracovali pod vedením rezbára Adama Bakoša, ktorému je blízka práca s pieskom, drevom aj ľadom. „Drevené kráľovstvo je symbolom nadchádzajúcej jesene aj skvelou pozvánkou do Liptovského Jána a Jánskej doliny, kde sa nám roky darí spájať silu histórie, tradícií aj s modernými požiadavkami na služby a zábavu,“ uviedol starosta obce Liptovský Ján Roman Vajs.
Hlavný program organizátori pripravili na sobotu od 12.00 h. O zábavu sa postarajú Tatranská ľudová hudba, folklórny súbor Majerán a zaspieva Lukáš Adamec. Pre deti je pripravený aj sprievodný program. Najatraktívnejšou časťou podujatia Drevené kráľovstvo už roky býva súťaž v rýchlorezbe, ktorá sa spájaná s charitou. Tento rok pôjdu vyzbierané prostriedky z dražby za drevené sochy na Neuro-rehabilitačné centrum Slnečný úsmev v Giraltovciach, kde sa venujú deťom s vývojovými poruchami.
„Keďže nás čaká viac dní voľna, tak sa ich oplatí spojiť s návštevou nášho regiónu, kde panujú práve v tomto období ideálne podmienky na turistiku či cyklistiku, lanovky lákajú na hory za krásnymi výhľadmi a vodné parky majú stále v prevádzke všetky letné atrakcie,“ dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.