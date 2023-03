Ružomberok 31. marca (TASR) - Na Liptove vzniká prvá energetická komunita. Jej počiatkom bolo spustenie fotovoltického zariadenia na streche základnej školy v obci Lisková pri Ružomberku v marci tohto roka. Ako vysvetlil šéf Miestnej akčnej skupiny (MAS) Dolný Liptov Rastislav Horvát, komunita združí podnikateľov, samosprávu aj tretí sektor s cieľom vzájomnej energetickej pomoci.



"Cieľom je otvoriť tému výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na území dolného Liptova a spoločne ju nielen vyrábať, ale aj uchovávať a najmä vzájomne zdieľať," vysvetlil Horvát.



Veľkou výzvou komunity bude podľa Horváta vyskladať také zdroje výroby energie z obnoviteľných zdrojov, aby bola potreba aj spotreba zabezpečená kontinuálne. "Energetický mix je dôležité poznať, zmapovať potenciál v území a povedať, kde by sme zariadenia na výrobu energie mohli mať a aká je potreba a spotreba," uviedol.



Predseda MAS konkretizoval, že podľa doterajších zistení by samosprávy inštaláciou fotovoltických zariadení na verejných budovách na území dolného Liptova mohli vyrobiť o 12 % energie viac, ako je ich spotreba. V roku 2035 by sa aj vďaka energetickej komunite a jej aktivitám mohol dostať dolný Liptov na hranicu 35 percent.