Na Liptove zatvorili pre COVID-19 množstvo školských tried

Liptovský Mikuláš/Ružomberok 27. januára (TASR) – Epidemiologická situácia v základných školách (ZŠ) v oboch okresných mestách na Liptove sa zhoršuje. V Liptovskom Mikuláši je pre ochorenie COVID-19 kompletne zatvorená jedna škola, v Ružomberku ďalšia. Pre TASR to potvrdili zástupcovia oboch samospráv.



"V základných školách v pôsobnosti mesta je zatvorených 21 tried. Zavretý je tiež celý druhý stupeň v ZŠ Márie Rázusovej Martákovej a kompletne celá ZŠ s materskou školou (MŠ) Okoličianska," informoval Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš.



Doplnil, že v materských školách v pôsobnosti mesta je zatvorených 12 tried, z toho dve z dôvodu respiračných ochorení, nie pre nový koronavírus.



Vyučovanie v základných školách v pôsobnosti mesta Ružomberok je obmedzené v mnohých triedach. "Aktuálne evidujeme zatvorenie piatich tried a tiež jednej celej ZŠ, ktorá patrí medzi najväčšie v meste," priblížil hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Situáciu v MŠ v meste zhodnotil Mydlo ako stabilizovanú. V súčasnosti je zatvorená len jedna trieda detí, medzi ktorými zaznamenali výskyt črevných ťažkostí. S ochorením COVID-19 to však podľa hovorcu s najväčšou pravdepodobnosťou nesúvisí.