< sekcia Regióny
ÚTOK MEDVEĎA: Šelma sa vrhla na muža pri Stanišovskej jaskyni
Muž bol prevezený do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liptovský Ján 20. augusta (TASR) - Pri obci Liptovský Ján neďaleko Stanišovskej jaskyne zaútočil v stredu na človeka medveď. Na mieste je zásahový tím a zisťuje, či sa medveď zdržuje v blízkosti. Pre TASR to potvrdil vedúci zásahového tímu Milan Kozelnický. Na útok medveďa upozornili regionálne noviny My Liptov.
Kozelnický pre TASR uviedol, že celá situácia je v štádiu vyšetrovania. „Prišli sme na miesto, robíme obhliadku terénu a pracujeme s dronom na monitoringu, či sa medveď zdržuje niekde v blízkosti,“ priblížil. Podľa regionálneho média utrpel muž, na ktorého medveď zaútočil, viacero zranení. Prevezený bol do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.
Kozelnický pre TASR uviedol, že celá situácia je v štádiu vyšetrovania. „Prišli sme na miesto, robíme obhliadku terénu a pracujeme s dronom na monitoringu, či sa medveď zdržuje niekde v blízkosti,“ priblížil. Podľa regionálneho média utrpel muž, na ktorého medveď zaútočil, viacero zranení. Prevezený bol do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.