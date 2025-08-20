Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ÚTOK MEDVEĎA: Šelma sa vrhla na muža pri Stanišovskej jaskyni

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Muž bol prevezený do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.

Autor TASR
Liptovský Ján 20. augusta (TASR) - Pri obci Liptovský Ján neďaleko Stanišovskej jaskyne zaútočil v stredu na človeka medveď. Na mieste je zásahový tím a zisťuje, či sa medveď zdržuje v blízkosti. Pre TASR to potvrdil vedúci zásahového tímu Milan Kozelnický. Na útok medveďa upozornili regionálne noviny My Liptov.

Kozelnický pre TASR uviedol, že celá situácia je v štádiu vyšetrovania. „Prišli sme na miesto, robíme obhliadku terénu a pracujeme s dronom na monitoringu, či sa medveď zdržuje niekde v blízkosti,“ priblížil. Podľa regionálneho média utrpel muž, na ktorého medveď zaútočil, viacero zranení. Prevezený bol do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.
