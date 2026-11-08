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Na Liptovskom hrade dokončili opravu troch premostení
Na ich obnove sa okrem dobrovoľníkov z občianskeho združenia (OZ) Castrum Liptov, ktoré sa stará o hrad, podieľali aj kadeti Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
Autor TASR
Kalameny 8. novembra (TASR) - Dobrovoľníci na Liptovskom hrade dokončili stavebné práce na premosteniach cez priekopy. Komplexná oprava sa dotkla troch mostov, z toho dvoch približne 11-metrových mostov a jedného padacieho mosta. Na ich obnove sa okrem dobrovoľníkov z občianskeho združenia (OZ) Castrum Liptov, ktoré sa stará o hrad, podieľali aj kadeti Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
Liptovský hrad, nazývaný aj hrad Liptov, leží vo výške približne 999 metrov nad morom v Chočských vrchoch nad obcou Kalameny. Hrad je považovaný za jeden z najvyššie položených v strednej Európe. Ako uviedol Michal Trnovský z OZ Castrum Liptov, najväčšou výzvou pri stavbe premostení bol práve vývoz materiálu na hrad, keďže autom sa dá dostať len pod hrad a následne je potrebné prekonať zhruba 12 metrov vysoký rebrík. „Celkovo sme na hrad vyniesli okolo 3,5 tony materiálu. Mosty sme chceli urobiť odolnejšie, než boli predošlé drevené, preto sme sa rozhodli pre kombinované premostenia zložené z oceľových nosníkov a doplnkových prvkov z červeného smreku,“ spresnil.
Hrad Liptov bol v 15. storočí zdemolovaný až po základy. Keďže sa v areáli hradu nachádzajú už len ruiny, práve mosty ponad skalné priekopy sú podľa dobrovoľníkov jeho hlavnou dominantou. Turisti sa k ruinám hradu dostanú z obce Kalameny. „Zaparkovať môžu pri termálnom prameni, odkiaľ vedie turistický chodník na hrad. Z Liptovského hradu ich čakajú krásne výhľady na Západné Tatry, Liptovskú Maru, Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Chočské vrchy, Kubínsku hoľu a dokonca krásny výhľad aj na Babiu horu,“ doplnil Trnovský.
Liptovský hrad, nazývaný aj hrad Liptov, leží vo výške približne 999 metrov nad morom v Chočských vrchoch nad obcou Kalameny. Hrad je považovaný za jeden z najvyššie položených v strednej Európe. Ako uviedol Michal Trnovský z OZ Castrum Liptov, najväčšou výzvou pri stavbe premostení bol práve vývoz materiálu na hrad, keďže autom sa dá dostať len pod hrad a následne je potrebné prekonať zhruba 12 metrov vysoký rebrík. „Celkovo sme na hrad vyniesli okolo 3,5 tony materiálu. Mosty sme chceli urobiť odolnejšie, než boli predošlé drevené, preto sme sa rozhodli pre kombinované premostenia zložené z oceľových nosníkov a doplnkových prvkov z červeného smreku,“ spresnil.
Hrad Liptov bol v 15. storočí zdemolovaný až po základy. Keďže sa v areáli hradu nachádzajú už len ruiny, práve mosty ponad skalné priekopy sú podľa dobrovoľníkov jeho hlavnou dominantou. Turisti sa k ruinám hradu dostanú z obce Kalameny. „Zaparkovať môžu pri termálnom prameni, odkiaľ vedie turistický chodník na hrad. Z Liptovského hradu ich čakajú krásne výhľady na Západné Tatry, Liptovskú Maru, Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Chočské vrchy, Kubínsku hoľu a dokonca krásny výhľad aj na Babiu horu,“ doplnil Trnovský.