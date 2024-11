Na literárny festival Ypsalon zavítajú domáci i zahraniční hostia

Trnava 8. novembra (TASR) - Deviaty ročník literárneho festivalu Ypsalon ponúkne v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave besedy a diskusie so slovenskými a zahraničnými autormi, prednášky či workshop. Festival sa uskutoční od stredy 13. novembra do soboty 16. novembra. TASR o tom informovali organizátori festivalu.



Na festival prídu viacerí zahraniční hostia, napríklad ukrajinská spisovateľka Tamara Duda, ktorá napísala knihu Dcérka o stratách a návratoch na ukrajinskom Donbase. "Je to silný ukrajinský hlas, ktorý má možnosť zaznieť aj na Slovensku. Próza Tamary Dudy je o láske, aj keď toto slovo v texte nenájdete," priblížila dramaturgička festivalu Anna Siedykh.



Príde aj írsky básnik a spisovateľ Seán Hewitt. Tento rok vyšiel v jednom zo slovenských vydavateľstiev preklad jeho knihy V hlbinách tma najhustejšia. Na Ypsalon pricestujú aj Susanne Gregor z Rakúska a Alexandra Wojtaszek z Poľska. "Susanne Gregor napísala citlivý príbeh o migrácii a integrácii. Jej kniha Voľným pádom je vzácnym pohľadom, keďže prináša históriu Československa po Nežnej revolúcii a empaticky popisuje útek do cudziny. Alexandra Wojtaszek zase vo svojej knihe Fjaka píše o Chorvátsku a odkrýva úplne inú a neznámu perspektívu balkanistiky," podotkla Siedykh.



Literárny festival svoj program každý deň usporadúva podľa tém. "Stredu odštartujú tajuplné Príbehy z hmly, kde o svojej tvorbe budú rozprávať Filip Horník, Richard Pupala a o slovenskom literárnom horore povie viac Lukáš Polák. Vo štvrtok budú v diskusiách skúmať Jazvy a hranice vďaka prózam Ondreja Štefánika, Tamary Dudy a Susanne Gregor," priblížili organizátori.



Tretí deň Ypsalonu pokračuje témou V hlbinách tma najhustejšia, v rámci ktorej vystúpia Seán Hewitt, Michal Tallo, Katarína Kucbelová a o Kafkovi sa budú rozprávať Michal Hvorecký a Adam Bžoch. Sobota bude patriť téme Rôznorodosť identít s Janou Bodnárovou, Alexandrou Wojtaszek a Kvet Nguyen. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, mesto Trnava, Slovenské literárne centrum a autorská spoločnosť LITA.