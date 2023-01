Na Lomnickom štíte vytesali z ľadu dvoch vlkov

Vysoké Tatry 20. januára (TASR) - Medzinárodné majstrovstvá ľadových sochárov sa po dvoch rokoch vracajú do Vysokých Tatier. Na Hrebienku sa počas víkendu (21. a 22. 1.) uskutoční už 9. ročník tradičného podujatia TATRY ICE MASTER. Akousi pozvánkou na podujatie býva vyrezanie dvoch sôch na najvyššie obývanom mieste na Slovensku. V piatok tak nemeckí súťažiaci na Lomnickom štíte v nadmorskej výške 2634 metrov vytesali z ľadu dvoch vlkov. Riaditeľ festivalu Lukáš Brodanský uviedol, že symbolizujú tatranskú prírodu.



Počas dvoch dní ľadoví sochári z desiatich krajín premenia ľadové kocky na 35 umeleckých diel. "Šikovní sochári a umelci budú mať k dispozícii 50 ton ľadu. V sobotu je témou súťaže ´žena ako symbol života´ a v nedeľu to bude ´scifi´," priblíži Brodanský. Dodal, že najlepšie sochy vyberie trojčlenná porota, ktorú povedie sochár Adam Bakoš. Ten je dlhoročným tvorcom Tatranského ľadového dómu na Hrebienku.



Ľadové sochy, ktoré počas dňa umelci vytvoria, budú od zotmenia vysvietené. "Tým sa umocní dizajn a krása jednotlivých sôch. Jednu časť budú ľadoví rezbári vytvárať v priestore popri budove lanovky a druhá bude umiestnená v druhej kupole vedľa Tatranského ľadového dómu. Sochy umiestnené v kupole Galérie ľadových majstrov bude môcť verejnosť navštíviť až do skončenia zimnej sezóny, resp. do konca apríla," upozornil riaditeľ festivalu s tým, že druhá časť sôch bude ponechaná na otvorenom priestranstve až dovtedy, kým sa vplyvom tepla neroztopia.



Do hlasovania o najlepší súťažný tím sa môže zapojiť aj verejnosť. Na medzinárodných majstrovstvách sa zúčastnia zástupcovia zo Slovenska, Česka, Holandska, Litvy, Fínska, Veľkej Británie, Mongolska, Maďarska, Poľska a Nemecka. "Práve zástupcovia Mongolska, ako najvzdialenejšej krajiny, mali pôvodne vytesať sochy na Lomnickom štíte, uviazli žiaľ v Alpách. Do začiatku súťaže by však mali stihnúť prísť," dodal Brodanský s tým, že podujatie bude sprevádzať aj bohatý sprievodný program s hrami a súťažami.