Chystáte sa na Lovestream festival?Dostanete sa tam autobusom i vlakom

Bratislava 15. augusta (TASR) - Na Lovestream festival v Bratislave-Vajnoroch sa môžu ľudia odviesť autobusom, vlakom či bicyklom. Počas podujatia bude v hlavnom meste od 18.00 do polnoci uzavretá časť Rybničnej ulice. TASR o tom informovala Mestská polícia (MsP) Bratislava. Od piatka (18. 8.) do pondelka (21. 8.) sa očakáva vo Vajnoroch viac ako 50.000 ľudí.



Dennú kyvadlovú dopravu na festival a späť bude zabezpečovať súkromný autobusový dopravca z autobusovej stanice Mlynské Nivy v Bratislave. Lístok si podľa MsP treba zakúpiť dopredu.



Spoje posilní aj Dopravný podnik Bratislava. "Vystúpte na zastávke OC Vajnory z liniek 52, 53, 56, X56, 65. Nočná doprava po skončení sa programu bude zabezpečená autobusmi linky X56 z OC Vajnory (na ulici Pri starom letisku) na Zlaté piesky a odtiaľ električkami N2 cez Trnavské mýto na Hlavnú stanicu," vysvetlili policajti.



Účastníci festivalu môžu využiť aj vlakovú dopravu, ktorou sa denne prepravia z Hlavnej stanice na Železničnú stanicu Vajnory. MsP priblížila, že spoje odchádzajú v piatok každú polhodinu a v sobotu (19. 8.) a nedeľu (20. 8.) každú hodinu od 11.09 h do 23.09 h. "Zo stanice vo Vajnoroch to je na festival približne 1,5 kilometra peši," podotkli mestskí policajti.



Vlakom sa ľudia dostanú z festivalu, a to v piatok každú polhodinu od 15.10 h do 22.40 h a v sobotu a nedeľu každú hodinu od 15.40 h do 22.40 h. V nedeľu je pripravený extra spoj o 4.40 h a v pondelok o 4.40 h, 5.10 h a 5.40 h.



Návštevníci môžu prísť na festival aj na bicykli. Do areálu sa dostanú poza OC Vajnoria až k pešiemu a cyklistickému vstupu juh a následne v areáli starého letiska na parkovisko P-B+M, opísala bratislavská mestská polícia. Pripomína, že cyklisti si nemajú zabudnúť vlastný zámok na bicykel.



Ľudí, ktorí prídu autom, navigátori nasmerujú z Rybničnej ulice na parkovisko festivalu. Je potrebné mať podľa polície lístok na parkovanie. Tých, ktorí prídu vozidlami a nemajú zaplatené oficiálne parkovanie v areáli festivalu, upozorňujú, aby zvážili, kde budú parkovať. "V prípade, ak bude vozidlo tvoriť prekážku na ceste, zastavíte na vyhradenom parkovacom mieste alebo budete blokovať vjazd a výjazd do dvorov, môže byť vaše vozidlo odtiahnuté," avizuje MsP.



"Najmä počas večerných hodín, keď sa očakávajú vystúpenia najväčších hviezd, môže byť doprava v okolí obmedzená a môžu sa tvoriť zápchy," uviedli mestskí policajti. Verejnosti preto odporúčajú zvoliť alternatívne trasy a vyraziť s predstihom.



Hlavný program sa podľa bratislavskej mestskej polície končí každý deň o polnoci. V tom čase očakáva veľký pohyb ľudí smerom do mesta. S tým môžu byť spojené aj zdržania v doprave. "Opäť odporúčame využiť alternatívne trasy a obísť Vajnory a Východné," poukázali.



Festival sa uskutoční na Športovom letisku Vajnory. Oficiálne sa začína v piatok o 12.00 h a končí sa v nedeľu o polnoci. Obyvatelia stanového mestečka budú odchádzať z areálu v pondelok do 12.00 h.