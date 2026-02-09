< sekcia Regióny
Na lôžkových oddeleniach dunajskostredskej nemocnice je zákaz návštev
Autor TASR
Dunajská Streda 9. februára (TASR) - Na všetkých lôžkových oddeleniach dunajskostredskej nemocnice platí od pondelka až do odvolania zákaz návštev. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia a zvýšený výskyt respiračných ochorení. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Penta Hospitals SK, pod ktorú nemocnica v Dunajskej Strede patrí.
„Výnimku zo zákazu návštev majú pacienti v terminálnych štádiách ochorenia a iné závažné prípady, pri ktorých je návšteva možná výlučne so súhlasom primára príslušného oddelenia,“ priblížila. Rovnako sa obmedzenie nevzťahuje na kňazov pri vysluhovaní sviatosti pomazania chorých, osobu sprevádzajúcu rodičku pri pôrode a osobu sprevádzajúcu pacienta pri prepustení z nemocnice.
