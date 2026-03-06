< sekcia Regióny
Na lôžkových oddeleniach galantskej nemocnice zrušia zákaz návštev
Obmedzenia boli zavedené od 5. februára pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu a zvýšený výskyt respiračných ochorení.
Autor TASR
Galanta 6. marca (TASR) - Na všetkých lôžkových oddeleniach galantskej nemocnice zrušia od 7. marca zákaz návštev. Dôvodom je stabilizácia až pokles chrípkovej chorobnosti. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Penta Hospitals SK, pod ktorú galantská nemocnica patrí.
„Zákaz návštev už nie je považovaný za nevyhnutný z hľadiska prevencie ďalšieho prenosu infekcie medzi hospitalizovanými pacientmi,“ ozrejmila. Obmedzenia boli zavedené od 5. februára pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu a zvýšený výskyt respiračných ochorení.
