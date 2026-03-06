Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Regióny

Na lôžkových oddeleniach galantskej nemocnice zrušia zákaz návštev

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obmedzenia boli zavedené od 5. februára pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu a zvýšený výskyt respiračných ochorení.

Autor TASR
Galanta 6. marca (TASR) - Na všetkých lôžkových oddeleniach galantskej nemocnice zrušia od 7. marca zákaz návštev. Dôvodom je stabilizácia až pokles chrípkovej chorobnosti. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Penta Hospitals SK, pod ktorú galantská nemocnica patrí.

Zákaz návštev už nie je považovaný za nevyhnutný z hľadiska prevencie ďalšieho prenosu infekcie medzi hospitalizovanými pacientmi,“ ozrejmila. Obmedzenia boli zavedené od 5. februára pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu a zvýšený výskyt respiračných ochorení.
.

Neprehliadnite

Rezort diplomacie:Piaty repatriačný let SR do Ománu nemožno uskutočniť

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť