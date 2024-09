Na lôžkových oddeleniach prešovskej nemocnice platí zákaz návštev

Prešov 4. septembra (TASR) - Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení platí vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove od utorka (3. 9.) až do odvolania zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. Nemocnica o tom informuje na svojej webstránke.



Ako uvádza, na základe výnimky sú povolené návštevy pacientov v paliatívnej starostlivosti a umierajúcich, a to na základe povolenia primára.



"V prípade náhleho zhoršenia stavu pacienta v čase ústavnej pohotovosti môže návštevu povoliť službukonajúci lekár," informuje nemocnica s tým, že dovolená je tiež návšteva kňaza za účelom vysluhovania sviatostí.



"Návštevy sa riadia pokynmi zdravotníckeho personálu a musia dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Nebudú umožnené osobám s klinickými prejavmi akútnej respiračnej infekcie," dopĺňa nemocnica.



Priniesť alebo odniesť osobné veci pacientom je možné denne od 15.00 h do 17.00 h.